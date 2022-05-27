Şampiyon kick boksçu Neşe Özcan'ın hedefi İslami Dayanışma Oyunları

İstanbul'daki 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon olan Neşe Özcan, aynı başarıyı, bu yıl Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na taşımayı hedefliyor.

Manavgat ilçesinde arkadaşlarının ısrarı üzerine gittiği spor salonunda tanıştığı savunma sporları ilgisini çeken 16 yaşındaki lise öğrencisi Özcan, boks, muay thai ve kick boks dersleri almaya başladı.

Katıldığı birçok organizasyonda üç branşta da çeşitli dereceler elde eden Manavgat Hedef Spor Kulübü sporcusu Özcan, Türkiye kick boks şampiyonluğunun ardından, İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda +70 kiloda altın madalya kazandı.

Şampiyon olduğu ve Türk bayrağını dalgalandırdığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu başarıyı sürdürmek istediğini söyledi.

"Kilolu olduğum için yapabileceğimi düşünmüyordum"

Arkadaşlarının ısrarı üzerine onları izlemek için gittiği spor salonunda, daha önce ön yargılı olduğu kick boks ve savunma sporlarına karşı sempatisinin oluştuğunu anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Futbol oynuyordum fakat ailem bu spora çok sıcak bakmıyordu. Kısa bir dönem de voleybol oynadım. Daha sonra tesadüf, arkadaşlarımın ısrarı üzerine salona gittim ve savunma sporlarını tanıma fırsatım oldu. Ancak kilolu olduğum için bu sporları yapabileceğimi düşünmüyordum. Salondaki antrenörümüz Muhsin Türk beni keşfetti. Kilonun da bazen avantajlı olabileceğini ve bende ışık gördüğünü belirterek benim bu spora yönelmeme vesile oldu."

Kulüpte antrenmanlara başladığını, antrenörleri Muhsin Türk ve Mert Türk ile 5 yıldır boks, muay thai ve kick boks sporu yaptığını aktaran Özcan, katıldığı birçok organizasyonda 3 branşta da çeşitli dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Neşe Özcan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda zafere ulaşmak için tempolu bir şekilde çalıştığını belirtti.

Sürekli antrenmanlar da çalışarak kendini geliştirdiğini ifade eden Özcan, haziran ayında Kocaeli'nde yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milli takıma seçilmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kadınların dövüş sporlarına ön yargılı olduğunu ancak kadına şiddet olaylarının arttığı günümüzde bu sporlara ihtiyaç duyulduğunu anlatan Özcan, "Kadınlarımızın şu zamanda kendilerini savunmaya çok ihtiyacı var. Şiddet olayları artıyor maalesef. Bir şekilde kendilerini savunmaları gerekiyor. Bu yüzden bu spor çok önemli. Mesela ben önceden geceleri sokağa çıkamazdım. Şimdi daha kolay çıkabiliyorum, ailemde bu sporları yaptığım için bana daha güveniyor. Türk kadınlarına örnek olmak gerçekten güzel bir his." ifadelerini kullandı.

"Kilosunu avantaja çevirdik"

Hedef Spor Kulübü sahibi ve antrenörü Muhsin Türk ise sporcusu Neşe Özcan'ın Antalya'nın gururu olduğunu belirterek, Neşe Özcan'ın kick boksa başlama hikayesini şöyle anlattı:

"Neşe, arkadaşlarının daveti üzerine salonumuza gelmişti. Ben kendisinde böyle bir yeteneğin olduğunu fark ettim. Salonda çalışmaya başlarsa büyük yollar kat edeceğimizi söyledim ve kendisini bu sporu yapmasına teşvik ettim. Kilosundan dolayı çekingendi tabii. 'Biz senin bu kilodan faydalanacağız ve avantaja çevireceğiz.' dedim. Antrenmanlara başladık ve gerçekten dediğimiz gibi oldu. Önce muay thai de Türkiye ikinciliği, daha sonra milli takım seçmesi kazandı. Sonra boks branşına yöneldik. Çünkü boksta da yeteneği vardı. Boksta da Türkiye ikinciliği elde etti. Ardından kick boksta Türkiye şampiyonu oldu ve son olarak dünya şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırdı."