Şampiyon paralimpik okçular yurda döndü - Son Dakika
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Şampiyon paralimpik okçular yurda döndü

28.02.2022 16:57
Şampiyon paralimpik okçular yurda döndü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanıp, takım halinde ikinci olan milli sporcular yurda döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanıp, takım halinde ikinci olan milli sporcular yurda döndü.

Ay-yıldızlı sporcuları, geldikleri İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri karşıladı.

Şampiyonada hem bireysel hem de çiftlerde altın madalya kazanan Yiğit Caner Aydın, çok mutlu olduğunu belirterek, "Dünya şampiyonu olabilmek için gece gündüz çalıştım. Kendimi hem mental hem fiziksel olarak hazırladım. Daha önceki röportajlarımda Dubai'de şampiyonluk hedeflediğimi söylemiştim. Çok şükür bunu gerçekleştirebildim. Antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Beni hazırlayan Okçular Vakfına çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğumda onların çok emeği var. Bu başarı hem ülkeme hem de sevdiklerime armağan olsun. Paris 2024 yolunda çok büyük bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Makaralı yay çiftlerde Sevgi Yorulmaz ile altın madalya kazanan Öznur Cüre de "Şükürler olsun Dünya Şampiyonası'nda rekorlu bir şekilde şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bunun için çok mutluyuz. Buralara çok çalışarak geliyoruz. Her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Biz bir takımız, bu madalyayı tek başımıza almıyoruz. Arkada kocaman bir ekip var. Arkamızda oldukları sürece hiçbir zaman yılmadan, usanmadan başarılara hızlı bir şekilde koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplam 40 ülkeden 200 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye, 3 altın ve 3 gümüş madalyayla ikinci oldu. Milli okçular, bireyselde 1 altın ve 2 gümüş, takım müsabakalarında ise 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada madalya kazanan milli okçular ise şöyle:

Altın: Yiğit Caner Aydın (W1 erkek bireysel), Yiğit Caner Aydın-Nihat Türkmenoğlu (W1 erkek çiftler), Sevgi Yorulmaz-Öznur Cüre (Makaralı yay kadın çiftler).

Gümüş: Nihat Türkmenoğlu (W1 erkek bireysel), Nil Mısır (W1 kadın bireysel), Nil Mısır-Fatma Danabaş (W1 kadın çiftler).

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Okçular, Gümüş, Dubai, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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