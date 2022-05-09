Şampiyon Sefa'nın başarısı gençleri kick boksa yöneltti - Son Dakika

Kırşehir'de 6 yaşında başladığı kick boksta birçok Türkiye şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü elde eden 20 yaşındaki Sefa Köksal, başarılarıyla gençlere örnek oluyor.

Minikler, yıldızlar, gençler kategorilerinde 10 Türkiye şampiyonluğu bulunan Köksal, geçen yıl Macaristan'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda ikinci oldu.

Bu yıl şubat ayında Kocaeli'nde yapılan Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası büyükler kategorisinde kilosunda şampiyon olan Köksal, başarılarına yenisini eklemenin gururunu yaşadı.

Özel turnuvalarda da başarılı olan genç sporcunun şampiyonlukları ve dereceleri, kentte gençler arasında yayılınca kick boks sporuna da ilgi arttı.

Şampiyon sporcu Sefa Köksal, AA muhabirine, boks, muaythai ve kick bokstaki serüvenini yaklaşık 14 yıldır azim ve hırsla sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye, Avrupa ve dünya çapında elde ettiği başarıların kentte ses getirdiğini belirten Köksal, "Minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde 10 Türkiye şampiyonluğum, Avrupa üçüncülüğüm ve dünya ikinciliğim var. Özel turnuvalarda derecelerim oldu. Bu başarılarım Kırşehir'de çocuklar ve gençler arasında büyük yankı uyandırdı." ifadelerini kullandı.

Sokakta dolaşırken birçok gencin kendisine ilgi gösterdiğini vurgulayan Köksal, "Çarşıya çıktığımda çocuklardan yanıma gelen çok oluyor, 'Ağabey, bizi de bu spora yönlendir, yön göster' diye. Onları genelde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve bu konudaki özel spor salonlarına yönlendiriyorum." diye konuştu.

Antrenör Osman Çevik: "Sefa'nın başarılarından sonra büyük bir coşku oldu"

Kırşehir'de yaklaşık 16 yıldır kick boks antrenörlüğü yapan Osman Çevik de genç sporcusu Sefa'nın başarılarıyla bu sporun kentte yaygınlaşmaya başladığını dile getirdi.

Kentte 4 spor salonu bulunduğunu ifade eden Çevik, yaklaşık 1,5 yıl önce bu salonlara kick boks için gelenlerin sayısının 250 civarında olduğunu, şimdilerde 500'e ulaştığını aktardı.

Çevik, "Sefa'nın başarılarından sonra büyük bir coşku oldu. Nereye baksak tebrikler aldık. Kırşehir'deki salonlar kick boks yapmak isteyen gençlerle dolmaya başladı. Bunu son zamanlarda her yerde görüyorum. Başka salonlar da var şehrimizde. Onların da dolduğunu görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzlerce gencin faklı salonlarda kick boks yaptığını anlatan Çevik, şunları kaydetti:

"Benim antrenörlüğünü yaptığım biri resmi diğeri özel iki salonda yaklaşık 250 kick boks sporcum var. Yine benim yetiştirdiğim antrenörlerin diğer salonlarda 100'e yakın sporcusu oldu. Bütün salonları toplasak Kırşehir'de yaklaşık 500 kick boks yapan var diyebiliriz. Bunların birçoğu son zamanlarda salonlara gelmeye başladı."

Özel bir salonda düzenlenen kick boks eğitimine katılan 16 yaşındaki Muhammed Aslan da Sefa Köksal'ın başarılarından etkilendiğini belirterek, "Dünya ikincisi, Avrupa üçüncüsü ve Türkiye şampiyonu Sefa ağabeyi örnek alıyorum, onun gibi şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Aşıkpaşa Spor Salonu'ndaki antrenmanlara katılan 17 yaşındaki Eren Örnek de kick boks sporuna yönelmesinde Sefa Köksal'ın etkisi olduğunu dile getirdi.