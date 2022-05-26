Şampiyon sporcu, karateye başladığı salonda yeni yetenekler peşinde - Son Dakika
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Şampiyon sporcu, karateye başladığı salonda yeni yetenekler peşinde

26.05.2022 11:09

Isparta'da yaşayan 23 yaşındaki Türkiye karate şampiyonu ve milli sporcu Figen Yıldırım, 6 yaşında karate sporuna başladığı salonda, yeni şampiyonlar yetiştirmek için ter döküyor.

Isparta'da yaşayan 23 yaşındaki Türkiye karate şampiyonu ve milli sporcu Figen Yıldırım, 6 yaşında karate sporuna başladığı salonda, yeni şampiyonlar yetiştirmek için ter döküyor.

Ailesinin teşvik etmesiyle karate sporuna başlayan Yıldırım, 2005'ten 2009'a kadar sıkı çalışarak il ve bölgede çeşitli dereceler elde etmeyi başardı.

Bursa'da 2009'da düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası 25 kilo bayan kumite kategorisinde ikincilik elde eden Yıldırım, Aydın'da 2016'da düzenlenen Türkiye Ümit Genç 21 yaş Altı Karate Şampiyonası'nda da Türkiye şampiyonu olurken, aynı yıl okullar arası düzenlenen lise şampiyonasında da birinciliği elde etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra antrenörlüğe başlayan Yıldırım, bir yandan profesyonel olarak spor hayatını sürdürürken, bir yandan da Erbil Spor Kulübü bünyesinde yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyor.

Karate tutkunu 8 öğrencisine deneyimlerini aktaran genç antrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu başarılarının ardından yine 2016'da Trabzon'da düzenlenen Okul Sporları Olimpiyatları'na katıldığını söyledi.

Finalde Brezilyalı rakibini yenilerek olimpiyat ikincisi olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Karate kariyerimdeki en iyi dereceyi bu şekilde elde etmiş oldum. Daha sonra devam ettim karateye, mezun olduktan sonra 2022'de antrenörlük belgemi aldım. Şu an 3. kademe kıdemli antrenör olarak Erbil Spor Kulübünde antrenmanlarımızı gerçekleştiriyorum." dedi.

"Şu an yeni bir oluşum içerisindeyiz"

Amacının karateye yeni başlayan sporcuları başarıya ulaştırmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Burada amacımız yeni başlayan sporcuları başarıya, hedefledikleri noktalara ulaştırmak ve onlara destek olmak. Bu düşüncelerle antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Şu an yeni bir oluşum içerisindeyiz. Bedensel ve zihinsel olarak gelişimlerini sağlıyoruz. Sporculuk kariyerim boyunca almış olduğum başarılar konusundaki deneyimleri sporcularıma da aktarmak istiyorum. Sporcularımızın en üst noktaya gelebilmesi için hedefler koyuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kulüpten de nice Türkiye, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Karateye bir yıl önce başlayan 8 yaşındaki Eylül Ayla Balıkçı, Figen Yıldırım'ın antrenörlüğünde kendisini yetiştirerek şampiyon olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Sporculardan Tuğçe Duymuş da Isparta'ya okumak için geldiğini, hedefinin şampiyonluklar olduğunu söyledi.

Erbil Spor Kulübü Başkanı Yaşar Erbil ise Isparta'da genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmak için gayret ettiklerini kaydetti.

Şampiyon sporcu, karateye başladığı salonda yeni yetenekler peşinde
Şampiyon sporcu, karateye başladığı salonda yeni yetenekler peşinde
Şampiyon sporcu, karateye başladığı salonda yeni yetenekler peşinde
Şampiyon sporcu, karateye başladığı salonda yeni yetenekler peşinde
Şampiyon sporcu, karateye başladığı salonda yeni yetenekler peşinde

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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