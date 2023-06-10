Şampiyonlar Ligi finalini Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi finalini Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak

10.06.2023 12:23

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu tarafından anlatılacak. Futbolseverler, tercih nedeniyle şaşırırken Muratoğlu'na başarılar diledi. Mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ile Manchester City, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Dev mücadelede mikrofon başında ise spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu olacak.

"DÜNYA FUTBOLUNUN ZİRVESİNE İLK KEZ BU MAÇLA ÇIKACAĞIM"

Spiker Müjdat Mustafa Muratoğlu dev finali anlatacağını sosyal medya hesabından, "Çok şükür ki yıllar içerisinde bir çok üst düzey maç anlatma şansım oldu ama dünya futbolunun zirvesine ilk kez bu maçla çıkacağım. Yarın Şampiyonlar Ligi finalinde TV 8 ekranlarında buluşmak üzere." ifadelerini kullanarak açıkladı.

FUTBOLSEVERLER ŞAŞIRDI

Mikrofonun başına Ertem Şener, Gökhan Abdik ve Alp Özgen isimlerinden birinin geçmesini bekleyenler yayıncı kuruluşu tercihine şaşırdı. Futbolseverler sosyal medyada başarılı spiker Muratoğlu'na başarılar diledi.

Müjdat Mustafa Muratoğlu'nun paylaşımı:

Futbolseverler için büyük sürpriz oldu! Şampiyonlar Ligi finalini Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak
YORUMLAR
500
Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da Oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da Oynanacak

Manchester City FC, Internazionale, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi finalini Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da Oynanacak
12:24 İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali en çok esnafa yaradı! Para basıyorlar
12:26 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
12:22 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti
12:05 Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı
12:00 Kılıçdaroğlu, canlı yayındaki itirafıyla Muharrem İnce'yi haklı çıkardı
11:54 Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde izleyenleri şoke eden falaka sahnesi!
11:50 Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi
11:35 Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi
11:30 Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 12:39:54. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi finalini Müjdat Mustafa Muratoğlu anlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement