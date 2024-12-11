Şampiyonlar Ligi hakemi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Spor

Şampiyonlar Ligi hakemi gözyaşlarına boğuldu

Şampiyonlar Ligi hakemi gözyaşlarına boğuldu

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Leipzig-Aston Villa karşılaşmasının ardından son maçına çıkan yardımcı hakem gözyaşlarına boğuldu. Leipzig'in Teknik Direktörü Marco Rose, maç sonunda gözyaşlarına boğulan yardımcı hakem Alessandro Giallatini'yi teselli etti.

11.12.2024 13:37
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Leipzig, Aston Villa'yı konuk etti. Leipzig Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 3-2 galip ayrılırken, müsabaka sonrasında duygusal anlar yaşandı.

Son düdüğün çalmasının ardından yardımcı hakem gözyaşlarına boğuldu. Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, 3-2'lik yenilginin üzüntüsünü bir kenara bırakarak hakemi teselli etmeye çalıştı.

SON MAÇINA ÇIKMIŞ

Alessandro Giallatini'nin gözyaşlarının sebebi ise daha sonra anlaşıldı. Bild'e konuşan Leipzig'in hocası Rose, "Ona neler olduğunu sordum. 49 yaşında olduğunu ve bugün son maçına çıktığını söyledi. Kendisine bir forma hediye ettik" ifadelerini kullandı. Alman teknik adam, Giallatini'yi tebrik ettiğini ve ailesiyle daha fazla vakit geçireceğini söyleyerek kendisini teselli ettiğini belirtti.

Alessandro Giallatini, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi hakemi gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    5sarayın hakemleride artık sakal alamıycakları için böyle ağlayıp gidecekler muhtemelen olan Beşiktaşa fenerbahçeye ve diğer kulüplere olacak hakkımız helal değildir 7 26 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    Ve bu adamın takımı yenildi. Bu seviyeye gelsek yeter.. 11 0 Yanıtla
  • Berkan Sina Okur:
    adamın takımı yerle bir olmu? hala 5saray diyor. senelerdir kadikoyde 3 leyen, 8tasi her mac yenen takim hakemle mi yendi? sen herkesten 3-5 yerken M. unitedi, totenhami hakemle mi yendi? ayiptir artik. bu ne garez, bu ne kiskanclik, bu ne travma.... 5 3 Yanıtla
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