Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç

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Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, PSG'yi 1-0 yendi. Maçta Liverpool kalecisi Alisson Becker, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan isim oldu. PSG, maçı 27 şutla tamamladı ancak gol bulamadı. Bu durum, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turunda gol atamayan ve kazanamayan bir takım tarafından bir maçta çekilen en fazla şut sayısı olarak kaydedildi.

06.03.2025 09:13
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un PSG'yi mağlup ettiği maça Alisson Becker damga vurdu. Brezilyalı kaleci, Devler Ligi'nde yeni bir rekora imza atarken takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

ALISSON'DAN REKOR KURTARIŞ

PSG, maçı 27 şutla tamamlarken bunlardan gol bulamadı. Ligue 1 ekibi 27 şutun 10'unda isabet sağlarken Liverpool'un 2 şutundan biri kaleyi buldu ve bu şut galibiyeti getirdi.

Ek olarak PSG'nin 27 şutu, Şampiyonlar Ligi'nin eleme turunda gol atamayan ve kazanamayan bir takım tarafından bir maçta çekilen en fazla şut sayısı olarak kayıtlara geçti. Rekor 30 şutla yine PSG'ye ait. PSG, geçen yıl Borussia Dortmun'a elendiği rövanş maçında 30 şut çekmişti.

Alisson, bu maçtaki kurtarışlarıyla yeni bir rekora imza attı. Brezilyalı kaleci 2003-04 sezonundan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında en fazla kurtarışa imza atan isim oldu. Alisson rekoru Simon Mignolet ve Pepe Reina ile paylaşıyordu. Deneyimli kaleci PSG maçını 9 kurtarışla tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
Şampiyonlar Ligi\'nde geceyi sarsan maç

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç - Son Dakika

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