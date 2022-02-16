Şampiyonlar Ligi'nde kritik nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi

Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan son 16 turu maçlarıyla yeniden başladı. Gecenin dev karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i son dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Fransız ekibi ikinci yarı özellikle Mbappe ve Messi'yle etkili olurken, Neymar'ın da oyuna girmesiyle zirve yapan performansı 90+4. dakikada Mbappe golle taçlandırdı. Dev maçı kazanan PSG, Real Madrid karşısında yakaladığı avantajı, 9 Mart'ta Bernabeu'da oynanacak mücadelede koruyarak çeyrek final biletini cebine koymak isteyecek.
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