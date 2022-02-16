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Şampiyonlar Ligi'nde kritik nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde kritik nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi

16.02.2022 00:58
Şampiyonlar Ligi'nde kritik nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i 1-0 yendi. Lionel Messi'nin penaltı kaçırdığı karşılaşmada, Fransız ekibi yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin 90+4. dakikada attığı golle zafere ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan son 16 turu maçlarıyla yeniden başladı. Gecenin dev karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i son dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi

PSG NET FIRSATLARI GOLE ÇEVİREMEDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Fransız ekibi ikinci yarı özellikle Mbappe ve Messi'yle etkili olurken, Neymar'ın da oyuna girmesiyle zirve yapan performansı 90+4. dakikada Mbappe golle taçlandırdı. Dev maçı kazanan PSG, Real Madrid karşısında yakaladığı avantajı, 9 Mart'ta Bernabeu'da oynanacak mücadelede koruyarak çeyrek final biletini cebine koymak isteyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi
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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde kritik nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde kritik nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi - Son Dakika
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