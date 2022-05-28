Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor - Son Dakika
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Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor

28.05.2022 10:00

- Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor Şampiyonluk kutlamaları sonrası büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadı'nın zemininde onarım çalışmaları başladı Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da Antalyaspor maçı...

- Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor

Şampiyonluk kutlamaları sonrası büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadı'nın zemininde onarım çalışmaları başladı

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da Antalyaspor maçı sonrası yaşanan sevinç gösterileri ve sonrasındaki şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadyumu'nun zemini sil baştan yenileniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında FT Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde şampiyonluk kutlamaları sonrası büyük hasarın meydana geldiği Medical Park Stadı'nda zemin onarım çalışmaları başladı. Binlerce kişinin sahaya inmesiyle zeminde, reklam panolarında ve sulama sisteminde hasarın meydana geldiği stadyumda zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle hibrit çimler söküldü. Kale direklerinin bağlı olduğu beton zemininde hasar aldığı stadyumda adeta sil baştan yenileme yapılırken, Hollanda merkezli bir firma tarafından yapılan zemin iyileştirme çalışmalarında sulama ve alttan ısıtma sistemleri de yenileniyor. Hibrit çimlerin sökülmesinin ardından kum serme işleminin başladığı stadyumun zemini yeni sezona kadar hazır hale getirilecek.

Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor
Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonluk kutlamaları sonrasında sahası sil baştan yenileniyor - Son Dakika
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