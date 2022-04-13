Şampiyonluk mücadelesi veren Düzcespor'a belediyeden "pankartlı" destek - Son Dakika

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider durumda bulunan Bitexen Düzce spor'a destek amaçlı belediye binasına, "İnanmış Bir Takım, Kenetlenmiş Bir Şehir" yazılı pankart asıldı.

Ligde aldığı başarılı sonuçların ardından 31 haftada topladığı 67 puanla liderliğini sürdüren Düzcespor'a belediyeden destek geldi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere, Düzcespor'un sezon boyunca süren başarısından mutluluk duyduklarını söyledi.

Düzcespor yönetimini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Özlü, şöyle devam etti:

"Şehrimizin güzide futbol kulübü Düzcespor'un bu sezonki başarısından bir Düzceli olarak mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Gösterdikleri başarılardan dolayı başta kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu olmak üzere çalışma arkadaşlarına, kulübümüze destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bir şehrin eşrafının ve taraftarının kulübüne sahip çıkması, nasıl büyük başarı elde edileceğini göstermesi açısından Türkiye'ye örnek olmuştur. Baştan beri benim istediğim ve ifade etmeye çalıştığım şey tam da budur."

Özlü, geçen yıl kurulan Düzce Belediyesi Spor Akademisi'nin Düzcespor ve diğer kulüpler için gelecek dönemde sporcular yetiştireceğini de dile getirerek, "Spor akademisinde kurumlarımızın imkanlarını bir araya getirerek sinerji oluşturmayı hedefledik. Geçen yıl yaklaşık 5 bin gencimize ulaştık. Yaz okulları açtık, 'Spor şehri Düzce' olma yolunda önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Spor akademisi yapılanması, Düzcespor'a kalıcı bir destektir. Zira spor akademisi, Düzcespor'un altyapı sorunlarını çözebilmesi için katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.