Samsunspor, Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Samsunspor, Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı

15.07.2022 15:49
Samsunspor, Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor, orta saha oyuncuları Fernando Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor, orta saha oyuncuları Fernando Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen ve daha önce prensip anlaşmasına varılan 33 yaşındaki Boldrin ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Brezilyalı futbolcunun takımın Bolu'daki kampına katılacağı belirtildi.

Prensip anlaşmasına varılan 29 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile de 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Yusuf Emre Gültekin, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Boldrin ve Yusuf Emre Gültekin ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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