Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yoluna devam etme kararı aldı.

Samsunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulunun Yüksel Yıldırım başkanlığında İstanbul'da toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda bir dizi kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüze ve ekibine olan güvenimiz devam etmekte olup, teknik ekibin görevini sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Her zaman vurguladığımız üzere, son düdük çalana kadar, matematiksel olarak play-off iddiamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda yönetim kurulumuz, idari ekibimiz ve teknik ekibimiz gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını yürütecektir. 17 Nisan'da oynanacak Eyüpspor maçı başta olmak üzere kalan yedi maçımızı kazanmak için oyuncularımızın görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri istenmiş olup, kendilerine gerekli uyarılar yapılmıştır. Başarının ekip çalışması ile mümkün olacağı bilinciyle, hemen herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına olan inancımızı yinelemekteyiz. Aksi durumda çok daha radikal kararların alınması kaçınılmaz olacaktır."

Açıklamada, başarısız sonuçlara gösterilen tepkilerin saygıyla karşılandığı belirtilerek, taraftardan başarıya ulaşmak için el birliği ile hareket edilmesi ve sezon sonuna kadar takıma güven duymaları istendi.