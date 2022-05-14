Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından

14.05.2022 18:32

- Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan Samsunspor-İstanbulspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

- Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından

SAMSUN - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan Samsunspor-İstanbulspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Samsunspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç mücadeleyi değerlendirdi. Samsunspor Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, forma şansı bulan bazı genç futbolculara taraftarların sabır göstermediğini belirterek, "Buraya kazanan bir takımın hocası olarak gelmek isterdim ama olmadı. Oyunu değerlendirirsek, 20 maçın üzerinde oynamış 7 oyuncudan eksik olarak sahaya çıktık. Sahaya çıkan futbolcular elinden gelenin iyisini yaptılar. Bazı oyunculara sabır gösterilmiyor. Ben bile rahatsız oldum. Samsun'da bu böyle. Memlekette bu yüzden hoca çıkmıyor. Kendi çocuklarımıza kredi az. Beklediğimiz bir oyundu. İstanbulspor bu ligin iyi takımı. Her sene hemen hemen aynı kadro ile oynuyorlar. Onları oynatmamak istedik. Bugünkü iyi tarafımız gol yememekti. Atamama durumumuz devam etti ama gol yemedik. Birkaç net pozisyonu değerlendiremedik. Lig bitti. Büyük marka ve futbol şehirleri düştü. Onların düşmesine üzüldük. Samsunspor'un çıkamaması da üzüntü verici. Bunlardan ders alacağız" şeklinde konuştu.

Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Play-offta karşılaşacağımız takım bizim için fark etmiyor"

Ligin bittiğini ve play-off rakiplerini beklemeye geçtiklerini belirten Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Samsunspor ile ligin sonuna doğru oynadığımız maç berabere bitti. Bizim için play-off hazırlığı niteliğindeydi. Baktığımız sonuçlara göre play-off ve düşenler belli oldu. Bundan sonraki maçla rakibimizi bekliyoruz. Samsunspor gibi bir futbol kentini çocukluğumdan beri bilirim. Samsunspor'u gelecek sene Süper Lig'de görmek isteriz. Bandırmaspor maçındaki sonuca göre gelecek takım bizim için fark etmiyor. Play-offta karşımıza çıkacak 3 takım da birbirinden kaliteli takımlar" diye konuştu.

Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından
Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından
Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından
Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 İstanbulspor: 0 Samsunspor ile İstanbulspor 40. randevuya çıkacak Samsunspor ile İstanbulspor 40. randevuya çıkacak

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
19:23 Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:37 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan kimdir?
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 19:58:39. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement