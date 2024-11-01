Samsunspor Stadyumu Tadilatında Sona Yaklaşıldı - Son Dakika
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Samsunspor Stadyumu Tadilatında Sona Yaklaşıldı

Samsunspor Stadyumu Tadilatında Sona Yaklaşıldı

Samsunspor'un 19 Mayıs Stadyumu'nun 16 milyon TL'lik tadilatının yüzde 80'i tamamlandı.

01.11.2024 13:21
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kullandığı 19 Mayıs Stadyumu'nun 16 milyon TL'lik tadilat işinde sona gelindi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu yatırım dönemi işleri arasında olan 16 milyon 89 bin TL yaklaşık maliyetli '19 Mayıs Stadyumu tadilat işi'nin yüzde 80'e yakını tamamlandı. 29 Nisan'da ihalesi yapılan iş kapsamında stadyumun tüm dış yan cephelerinde bulunan kompozit kaplamaların tamamı kontrol edilerek bağlantı ve destek elemanları olmayan kısımlar onarılacak, açıklık bulunan kısımlar ise sosis ile kapatılarak tüm kompozit birleşim araları ultraviyole (UV) dayanımlı dış cephe silikonu ile yalıtılacak. Söz konusu iş kapsamında 100 mm şeffaf fiber glass levhalar ile stadyumun misafir tribünü önü de kapatılacak.

İlçe stadyumlarına çelik çatı

Ayrıca müdürlüğün diğer işlerinden yaklaşık maliyeti 10 milyon TL olan Kavak, Asarcık, Ladik ve Ayvacık ilçe statlarının tribünlerine çelik çatı yapım işlerinin de yüzde 60'ı tamamlandı. Asarcık, Ladik, Havza ve Ayvacık ilçelerinde bulunan stadyum tribünlerinin arkasına ek bir yapı yapılacak ve bu yapıdan destek alınarak çelik konstrüksiyon bir çatı ile kaplanacak. Kavak'ta bulunan stadyum tribünü ise tamamıyla sökülüp, yerine betonarme ve üzerine çelik çatı yapılacak.

Yurtların bakım-onarımları devam ediyor

Samsun il genelinde hizmet veren KYK yurtlarının bakım-onarım işlerinin toplamının yaklaşık maliyeti 21 milyon 66 bin TL değerinde. İşlerin yüzde 70'e yakının tamamlandığı bakım-onarım işleri kapsamında bakım ve onarımı devam eden yurtlar ise Münevver Ayaşlı Yurdu, Karadeniz Yurdu, Canik Kız Yurdu, Atakum Yurdu, Samsun Kız Yurdu, Havza Kız Yurdu, 19 Mayıs Yurdu, Alaçam Yurdu, Kavak Yurdu, Vezirköprü Yurdu ve Bafra Yurdu olarak belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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