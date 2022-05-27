Samsunspor'un formasını taraftar seçecek - Son Dakika
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Samsunspor'un formasını taraftar seçecek

27.05.2022 17:58
Samsunspor'un formasını taraftar seçecek

Samsun DHAYılport Samsunspor 2022-2023 futbol sezonunda takımın giyeceği kırmızı formasını taraftarlarına seçtiriyor.

Samsun DHA

Yılport Samsunspor 2022-2023 futbol sezonunda takımın giyeceği kırmızı formasını taraftarlarına seçtiriyor.

Karadeniz ekibinin resmi Fan tokeni $SAM 'dan alan taraftarlar kendi oylarıyla kırmızı beyazlıların iç saha forması olan kırmızı formasınının dizaynını seçecek.

27 Mayıs Cuma itibariyle başlayan oylamada 6 farklı forma dizaynı taraftarların beğenisine sunulacak. 3 Haziran Cuma günü sonlandırılacak oylamada en fazla beğeni alan tasarım, önümüzdeki sezon Yılport Samsunspor'un saha içinde giyeceği ve Samsunspor'un mağazalarında satılacak olan formalardan biri olacak.

YÜKSEL YILDIRIM: DÜNYANIN HER YERİNDE TARAFTARLARIMIZI BİRLİKTE KARAR VERME SÜRECİMİZE DAVET EDİYORUZ.

İlk kez futbol formalarından birinin taraftarların oyları ile belirlenecek olmasının kulüp-taraftar ilişkisi anlamında önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "İlk kez taraftarlarımızın oylarıyla  forma  seçiyoruz.  Tüm  Yılport Samsunspor   taraftarlarını   yeni   sezonda   takımımızın   giyeceği formayı seçmeye davet ediyorum. Gelin, takımınıza destek olun, $SAM Fan Token alarak Samsunsporluluk gururunu yaşayın ve yeni formamızın seçimini siz yapın. Yeni sezonda futbolcularımızla ve taraftarlarımızla el ele vererek yeni formalarımızla yeni zaferlere yürümek istiyoruz."

ALTUĞ ÖZTÜRK : ARMASINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YER ALDIĞI BİR FUTBOL TAKIMININ FORMASININ TARAFTARLARCA SEÇİLECEK OLMASI HEYECAN VE GURUR VERİCİ BİR DURUM.

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise şu açılamaları yaptı: "Armasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı bir futbol takımının formasını Socios.com uygulamasını kullanan taraftarların seçecek olması bizim için de heyecan ve gurur verici bir durum. Premier Lig'den La Liga'ya, NBA'den Formula 1'e, İtalya Futbol Federasyonu'ndan UEFA'ya kadar 25 farklı ülkeden, 130'ya yakın global iş ortağı bulunan Socios.com ekosistemindeki partnerlerimizle bugüne kadar birçok oylama yaptık. Bu oylama içlerindeki en anlamlı oylamalardan biri olacak."


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Kaynak: DHA

Samsunspor, Samsun, Futbol, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'un formasını taraftar seçecek - Son Dakika


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