Son dakika haberi: Sancaktepe Belediyesporlu Samet Bulut, Deaflympics'te gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sancaktepe Belediyesporlu Samet Bulut, Deaflympics'te gümüş madalya kazandı

08.05.2022 11:28
Son dakika haberi: Sancaktepe Belediyesporlu Samet Bulut, Deaflympics'te gümüş madalya kazandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sancaktepe Belediyesporlu judocu Samet Bulut, Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) gümüş madalya kazandı.

Sancaktepe Belediyesporlu judocu Samet Bulut, Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) gümüş madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre +100 kiloda mücadele eden milli sporcu Samet Bulut gümüş madalya kazanarak olimpiyat ikincisi oldu. Şampiyonanın ardından yurda dönen milli takımdaki sporcuları yakınları, kulüp ve federasyon yetkilileri İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşıladı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Samet Bulut'un kazandığı gümüş madalyadan ötürü büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ülkemizi judo branşında temsil eden sporcumuz Samet Bulut, gümüş madalya kazanarak ülkemizi ve bizi gururlandırdı. Kardeşimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Sancaktepe Belediyesporlu Samet Bulut, Deaflympics'te gümüş madalya kazandı
Son dakika haberi: Sancaktepe Belediyesporlu Samet Bulut, Deaflympics'te gümüş madalya kazandı
Son dakika haberi: Sancaktepe Belediyesporlu Samet Bulut, Deaflympics'te gümüş madalya kazandı
Son dakika haberi: Sancaktepe Belediyesporlu Samet Bulut, Deaflympics'te gümüş madalya kazandı
Son dakika haberi: Sancaktepe Belediyesporlu Samet Bulut, Deaflympics'te gümüş madalya kazandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Sancaktepe Belediyesporlu Samet Bulut, Deaflympics'te gümüş madalya kazandı - Son Dakika


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