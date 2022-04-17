Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

17.04.2022 16:14
Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası, Akademi Türkiye Şampiyonası ile Ulusal Egemenlik Deniz Küreği Yarışları tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası, Akademi Türkiye Şampiyonası ile Ulusal Egemenlik Deniz Küreği Yarışları tamamlandı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Altınboynuz, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Kürek ve İstanbul Kürek'in de aralarında bulunduğu kulüplerden sporcular mücadele etti.

Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda, kadınlar ve erkeklerde Fenerbahçe şampiyon oldu.

Final yarışlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası

Kadınlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

Akademi Türkiye Şampiyonası

Akademi kadınlar: 1. Kadirhas üniversitesi, 2. Koç Üniversitesi, 3. Boğaziçi Üniversitesi

Akademi erkekler: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Kadirhas üniversitesi, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ulusal Egemenlik Deniz Küreği Yarışları

Deniz küreği kadınlar: 1. Vira Denizciler, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Deniz küreği erkekler: 1. İstanbul Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. İdealtepe Amatör Balıkçılar

Dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Federasyon Başkanı Erhan Ertürk ve diğer ilgililer tarafından verildi.

YORUMLAR
500
Türkiye Kürek Şampiyonası'nın galibi Fenerbahçe Türkiye Kürek Şampiyonası'nın galibi Fenerbahçe

Akademi Türkiye, Denizcilik, Türkiye, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Binlercesi kıyıya vuran denizanası, bu sefer çıyanlara yem oldu!
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
15:19 Almanya'da kebap depremi! Fiyatların artmasıyla dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir
15:04 Tarkan, keçi yavrularını meleyerek çağırdığı anları paylaştı
14:57 Mustafa Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri geldi!
14:50 Galatasaray'ın çılgın Merih Demiral planı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 16:21:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement