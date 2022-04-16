Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da sürüyor - Son Dakika
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Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

16.04.2022 14:52
Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası, Akademi Türkiye Şampiyonası ile Ulusal Egemenlik Deniz Küreği Yarışları, Sakarya'da devam ediyor.

Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası, Akademi Türkiye Şampiyonası ile Ulusal Egemenlik Deniz Küreği Yarışları, Sakarya'da devam ediyor.

Sapanca Gölü Kırkpınar mevkisinde dün gerçekleştirilen eleme yarışlarıyla başlayan müsabakalar, ikinci gününde heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Öte yandan kürekçileri destekleyen arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra sporseverler de sahil şeridindeki yerlerini aldı.

Erkekler, kadınlar, master erkek-kadın, master mix, 23 yaş altı erkek-kadın, akademi erkek-kadın-master, deniz küreği kadın-erkek-master-mix, hafif kilo erkek-kadın kategorilerinde mücadele veren sporcular, kıyasıya mücadele ettiler.

Organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Kürek yarışlarında sponsor uygulaması ve canlı yayın

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine, müsabakaların çok güzel bir havada geçtiğini belirterek, kürek sporu sevenleri yarınki final yarışlarına davet etti.

Organizasyonda hem deniz küreği hem akademi hem de olimpik branşlarda kıyasıya mücadeleler yapıldığını aktaran Ertürk, "Türkiye Şampiyonası adına yakışır şekilde yarışlar gerçekleşiyor. Bakanlığımıza, ana sponsorumuz Sanmar Denizcilik'e, il ve ilçe belediyelerimize de teşekkür ediyoruz. " dedi.

Ertürk, ilk kez bir ana sponsorla Türkiye Şampiyonası'na girdiklerini aktararak "Bu değişen vizyonumuzun ilk adımlarındandı. Bununla ilgili birçok yenilik yapmaya çalışıyoruz. Sürekli aktif bir şekilde yayındayız. İlk kez youtube kanalından yarışlarımız canlı yayınlanıyor." ifadesini kullandı.

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Denizcilik, Sakarya, Türkiye, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da sürüyor - Son Dakika


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