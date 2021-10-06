Aslan'da alternatif isimlerin ortaya koyduğu performanslar transfer komitesini harekete geçirdi. Boey'in yokluğunda Yedlin çok sayıda kritik hata yaptı. ABD'li oyuncu taraftarların da tepkisini çekti, ıslıklandı.
Yedlin için belirlenen rakam 1 milyon euro. Bu futbolcunun yerine Boey gibi nokta atışı bir isim kadroya kazandırılacak Terim'in raporuyla araştırmalar başladı.
Hedefteki diğer isim Luyindama. Marcao'nun yokluğunda ortaya koyduğu performansla Alpaslan'ın da yedeği haline geldi. Luyindama'ya da teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.
Son Dakika › Spor › Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi - Son Dakika Spor