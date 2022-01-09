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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

09.01.2022 19:39
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: AksarayHakemler: Hüseyin Okumuş, Zafer ÖzmenKuzeyboru: Selin Hazal Arifoğlu, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Arelya Karasoy, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz,(Dilek Kınık, Simay Gazi, İvana Vanjak, Hande Korkut)Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Naz Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic,...

Salon: Aksaray

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Selin Hazal Arifoğlu, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Arelya Karasoy, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz,(Dilek Kınık, Simay Gazi, İvana Vanjak, Hande Korkut)

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Naz Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl)

Setler: 21-25, 18-25, 25-23, 25-18, 15-11

Süre: 135 dakika (29, 27, 34, 26, 19)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, kendi seyircisi önünde Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi.

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Aksaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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