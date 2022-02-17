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Satranç turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Satranç turnuvası tamamlandı

17.02.2022 16:23
Satranç turnuvası tamamlandı

Gölcük'te düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gölcük'te düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde Gölcük'te "Öğrenciysen" projesi kapsamında düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası tamamlandı. Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen ve 3 gün süren turnuvada, ilçede öğrenim gören öğrenciler hamlelerini konuşturdu. İlkokullar, ortaokullar ve liseler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Turnuvanın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ozan Baş, veliler ve vatandaşlar katıldı. Törende dereceye girenlere ödüllerini, Başkan Sezer, Başkan Vekili Çakmak ve beraberindeki protokol takdim etti.

"Etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz"

Törende konuşma yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, katılım gösteren tüm öğrencilerimize, onları yetiştiren saygıdeğer ailelerine, öğretmenlerimize, Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine, hakemlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimi ve gelişimini destekleyecek çalışma ve etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Satranç turnuvası tamamlandı
Satranç turnuvası tamamlandı
Satranç turnuvası tamamlandı

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Satranç Turnuvası, Hisarcık, okullar, Gölcük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Satranç turnuvası tamamlandı - Son Dakika Spor


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