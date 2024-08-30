Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Seçil Er, kadınlar K44 65 kiloda çeyrek final maçını kaybetti.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 3 numaralı seribaşı Seçil Er, çeyrek finalde 11 numaralı seribaşı Kamerunlu Marie Antoinnette Dassi ile karşılaştı.
Rakibine 13-6 mağlup olan milli sporcu bronz madalya iddiasını sürdürebilmek için repesaj maçına çıkacak.
Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
Son Dakika › Spor › Seçil Er, Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finalde mağlup oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?