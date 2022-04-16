Sefer Yılmaz: "Maç sonunda sevinsek mi üzülsek mi bilemedik" - Son Dakika
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Sefer Yılmaz: "Maç sonunda sevinsek mi üzülsek mi bilemedik"

16.04.2022 18:52
Sefer Yılmaz: "Maç sonunda sevinsek mi üzülsek mi bilemedik"

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maç sonunda sevinsek mi üzülsek mi bilemedik" dedi.

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maç sonunda sevinsek mi üzülsek mi bilemedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Altay, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Maç sonunda sevinsek mi üzülsek mi bilemedik. Futbolcu kardeşlerimiz maça çok iyi hazırlanmıştı. Dediklerimizi sahaya yansıttılar. Maçın başında gol bulabilirdik. Ancak atamadık. Daha sonra 40. dakikada şanssız bir golle devreye geride girdik. İkinci yarıda oyun dengede gidiyordu. Son bölümde kaybedeceğimiz bir şey olmadığı için sistemde değişiklikler yaptık. Bunun karşılığında golü de bulduk ama biraz geç oldu. Golden sonra iki tarafın da pozisyonları vardı. Biz de 2-3 gol pozisyonu girdik. Galip de gelebilirdik ama ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birine karşı en azından mağlup olmadık" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Medipol Başakşehir maçının ardından Medipol Başakşehir maçının ardından Altay-Başakşehir maçının ardından Altay-Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sefer Yılmaz: 'Maç sonunda sevinsek mi üzülsek mi bilemedik' - Son Dakika


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