Üye Girişi
Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret - Son Dakika

Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret

12.02.2022 15:36
Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret

Eskişehirli şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesi ve yakınları bugün Eskişehirspor'u ziyaret etti.

Eskişehirli şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesi ve yakınları bugün Eskişehirspor'u ziyaret etti.

Eskişehirspor Başkan Vekili Erkan Koca ve Yönetim Kurulu Üyelerinin karşıladığı aile, Eskişehirspor'u antrenman öncesi ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Mithat Dunca'nın kızı Zeynep Naz Dunca, bağış yaparak Eskişehirspor'a destek oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nden şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. - ESKİŞEHİR

Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret
Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret
Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret
Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret

YORUMLAR
500

Eskişehirspor, Mithat Dunca, Erkan Koca, Şehit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:42:55. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement