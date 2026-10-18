Selahattin Altın, Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda +110 kiloda 2 altın kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Selahattin Altın, Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda +110 kiloda 2 altın kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Selahattin Altın, Gençler Avrupa Halter Şampiyonası\'nda +110 kiloda 2 altın kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Durres'teki Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Selahattin Altın, Genç Erkekler +110 kiloda silkmede 213, toplamda 379 kiloyla 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Aynı sıklette Emirhan Özer toplamda 340 kiloyla tamamladı.

Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Selahattin Altın, Genç Erkekler +110 kiloda 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Arnavutluk'un Durres kentinde gerçekleştirilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterciler podyuma çıktı. Genç Erkekler +110 kilo kategorisinde ay-yıldızlı formayı temsil eden Selahattin Altın, sergilediği başarılı performansla organizasyona damga vurdu. Milli sporcu Selahattin Altın; silkme kategorisinde 213 kilo, toplamda ise 379 kiloluk derecelere imza atarak 2 altın madalyanın sahibi oldu ve Avrupa şampiyonluğunu göğüsledi. Altın, koparma müsabakalarında ise 166 kiloluk kaldırış gerçekleştirdi.

Aynı sıklette mücadele eden bir diğer milli halterci Emirhan Özer ise koparmada 145 kilo, silkmede 195 kilo ve toplamda 340 kiloluk derece elde ederek şampiyonayı tamamladı.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın alanlar dikkat Sahte değil, yeni oyun bambaşka Altın alanlar dikkat! Sahte değil, yeni oyun bambaşka
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
22:33
Tebriz Traktör takımı, “ırkçı tezahürat“ nedeniyle sahadan ayrıldı
Tebriz Traktör takımı, "ırkçı tezahürat" nedeniyle sahadan ayrıldı
21:55
Maç sonu olay Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
21:24
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
21:19
Galatasaray’da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
20:41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
20:36
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 22:39:09. #7.12#
SON DAKİKA: Selahattin Altın, Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda +110 kiloda 2 altın kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei