Sembolik köprü bu yıl bordo-maviye boyandı - Son Dakika
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Sembolik köprü bu yıl bordo-maviye boyandı

27.05.2022 11:04

- Sembolik köprü bu yıl bordo-maviye boyandı Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Düzce'deki sembolik şampiyonluk köprüsü bordo-maviye boyandı.

- Sembolik köprü bu yıl bordo-maviye boyandı

DÜZCE - Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Düzce'deki sembolik şampiyonluk köprüsü bordo-maviye boyandı.

Düzce'de yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar, 2021-2022 sezonu lig şampiyonu olan Trabzonspor için Boğaziçi beldesindeki şampiyonluk köprüsünü bordo-mavi renklere boyadı. Köprünün önünde davul zurna eşliğinde tezahüratlar yapan taraftarlara Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan da eşlik etti. İbrahim Ercan tarafından 2014 yılında başlatılan köprü boyama işlemi gelenek hale geldi. 'Boğaziçi Köprüsü' adı verilen sembolik köprü, her yıl hangi takım şampiyon olursa o renge boyanıyor.

"Biz 'O sene bu sene' dedik"

Düzce Trabzonsporlular Derneği yönetim kurulu üyesi Gökhan Yiğit, "Belediye Başkanı İbrahim Ercan sağ olsun, bize bir güzellik yaptı. Köprüyü bordo maviye boyattı. Biz 'O sene bu sene' dedik ama her sene bu köprü bordo maviye boyanacak. Başkanım Fenerbahçeli ama sporun renkli güzelliği de burada. Bir Fenerbahçeli başkanın bize bu imkanı sunması, bir köprünün bordo-maviye boyanmasını Türkiye'nin görmesi lazım. Gelecek sene Trabzonspor yine şampiyon olacak ve bu köprü yine bordo-mavi olacak" şeklinde konuştu.

"Hangi takım şampiyon olursa olsun, köprümüz o takımın renklerine boyanıyor"

Beldenin isminin 'Boğaziçi' olması dolayısıyla Boğaziçi Köprüsü'nün maketini yaptırdıklarını söyleyen Başkan Ercan, "Beldemize Boğaziçi Köprüsü'nü anımsatan bir minyatür köprü yapmıştık. 2014 yılında, Süper Lig'de hangi takım şampiyon olursa olsun, köprümüzün o takımın renklerine boyanması kararını aldık. 2014 yılından bu yana şampiyon olan takımın renkleri boyanıyor. Bu sene de 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunda Trabzonspor şampiyon oldu. Düzce Trabzonsporlular Derneği ile temasa geçtik. Onlarda bu etkinliğin içinde yer aldılar" diye konuştu.

Sembolik köprü bu yıl bordo-maviye boyandı
Sembolik köprü bu yıl bordo-maviye boyandı
Sembolik köprü bu yıl bordo-maviye boyandı
Sembolik köprü bu yıl bordo-maviye boyandı

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Sinop'taki çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı Sinop'taki çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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