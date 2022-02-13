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Şennur Demir, Macaristan'dan altın madalya ile dönüyor - Son Dakika

Şennur Demir, Macaristan'dan altın madalya ile dönüyor

13.02.2022 14:59
Şennur Demir, Macaristan'dan altın madalya ile dönüyor

Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Şennur Demir, Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvasında +81 kiloda altın madalya almayı başardı.

Bartın Üniversitesi mezunu milli sporcu Şennur Demir, Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvasında +81 kiloda altın madalya almayı başardı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında yüksek lisans programını bitiren Şennur Demir, Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvasında ringe çıktı. Tüm rakiplerini geçerek finalde Macar rakibi Hoffmann Reka ile karşılaşan Şennur Demir, ikinci rauntta nakavt ile birincilik kürsüsüne çıktı. +81 kiloda mücadele eden Şennur Demir'e düzenlenen tören ile altın madalya verildi.

Aldığı başarılardan dolayı Şennur Demir'i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarımız ulusal başarıların yanında uluslararası başarılarla da bizleri gururlandırmaya devam ediyor" dedi.

Rektör Uzun, hedeflerinin akademik çalışmalar ve milli başarılarla Türk sporuna değer katmak olduğunun da altını çizerek "Bartın Üniversitesi olarak bilimsel başarılarımızın yanında, sportif alanda da elde ettiğimiz başarılarla adımızdan bahsettirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu düşüncelerle Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvasında altın madalyayı ülkemize getiren milli gururumuz Şennur Demir'i tebrik ediyorum. Ayrıca öğrencilerimizin başarılara ulaşmasında emek veren ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük çaba sarf eden tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Şennur Demir, Macaristan'dan altın madalya ile dönüyor
Şennur Demir, Macaristan'dan altın madalya ile dönüyor
Şennur Demir, Macaristan'dan altın madalya ile dönüyor

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Bartın Üniversitesi, Altın Madalya, Macaristan, Memorial, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şennur Demir, Macaristan'dan altın madalya ile dönüyor - Son Dakika Spor


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