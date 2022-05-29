Şenol Güneş'in kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şenol Güneş'in kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

29.05.2022 17:08
Şenol Güneş'in kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Takım ve Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı.

A Milli Takım ve Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı.

Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu için İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Leman Kamiloğlu'nun yakınlarının yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Şenol Güneş ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Leman Kamiloğlu'nun cenazesi, Sülüklü mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şenol Güneş'in kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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