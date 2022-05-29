Şenol Güneş'in Acı Günü - Son Dakika
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Şenol Güneş'in Acı Günü

29.05.2022 17:46

Şenol Güneş'in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu, 94 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ESRA NUR PERVAN

Şenol Güneş'in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu, 94 yaşında tedavi gördüğü hastanede Trabzon'da hayatını kaybetti.

A Milli Takım, Trabzonspor ve Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi Leman Kamiloğlu, 94 yaşında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.  Leman Kamiloğlu için bugün Trabzon İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kamiloğlu, Sülüklü Asri Mezarlığında toprağa verildi.

İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor'un eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Zeyyat Kafkas, Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor'un eski Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, ailesi ve sevenleri katıldı.

Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü
Şenol Güneş'in Acı Günü

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Şenol Güneş'in Acı Günü Şenol Güneş'in Acı Günü Şenol Güneş'in Acı Günü Şenol Güneş'in Acı Günü
Kaynak: ANKA

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