Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi - Son Dakika
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Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi

29.05.2022 17:42

- Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi A Milli Futbol Takımı, Trabzonspor ve Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu son yolculuğa uğurlandı.

- Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi

TRABZON - A Milli Futbol Takımı, Trabzonspor ve Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu son yolculuğa uğurlandı.

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Leman Kamiloğlu'nun cenazesi bugün merkeze bağlı İskenderğaşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Kamiloğlu'nun cenazesine ailesi, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi
Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi
Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi
Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi

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Şenol Güneş'in Acı Günü Şenol Güneş'in Acı Günü Şenol Güneş'in Acı Günü Şenol Güneş'in Acı Günü
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'in vefat eden kayınvalidesi Leman Kamiloğlu defnedildi - Son Dakika


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