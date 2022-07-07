Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı - Son Dakika
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Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı

07.07.2022 09:30

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, yazdığı kitapta Şenol Güneş'in futbolculuk döneminde şike yaptığını iddia etmişti. Buna karşı harekete geçen tecrübeli teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye vermişti. 74 yaşındaki Erman Toroğlu'ysa Şenol Güneş'in hamlesine şov tadında bir yanıt verdi. Ağzını bantlayan Toroğlu, "İsteğini yerine getirdim!'' dedi.

Kendisini futbolculuğunda şike yapmakla suçlayan Erman Toroğlu'na karşı dava açan Şenol Güneş, ünlü yorumcu için konuşma sınırlaması talep etti. Toroğlu ise bu duruma tepki vererek ağzını bantladı.

"İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİM"

Şenol Güneş'in konuşma sınırlandırılmasına karşı Erman Toroğlu, ''Yazdığım kitap üzerine Şenol Güneş susmam konusunda yasal tedbir istemiş, bende isteğini yerine getirdim!'' ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kitabında Süper Lig'in 1976-1977 sezonundaki Trabzonspor-Zonguldakspor maçında sonucun berabere bitmesi için şike yapıldığını öne sürdü. Göztepe'nin düştüğü bu maç sonrası Toroğlu, durumun ortaya çıkmasından sonra dağıtılan parayı, Şenol Güneş hariç, diğer herkesin iade ettiğini yazdı. Bunun ardından tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi.

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4 Temmuz 2022 Haberleri 4 Temmuz 2022 Haberleri Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi

Erman Toroğlu, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı - Son Dakika


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