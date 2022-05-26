Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Adana'da yetenek avına çıktı - Son Dakika
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Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Adana'da yetenek avına çıktı

26.05.2022 17:42

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, başlattığı proje kapsamında Adana'da genç yetenekleri keşfetmek için çalışma gerçekleştirdi.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, başlattığı proje kapsamında Adana'da genç yetenekleri keşfetmek için çalışma gerçekleştirdi.

Gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları yetiştirmek için "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi"ni başlatan milli sporcu, Adana Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu'nda eğitim programı düzenledi.

Proje kapsamında Adana, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Samsun ve Trabzon'da 18-35 yaş arası 150 sporcuyu eğitmeyi planlayan Erken, projenin finaline kalma başarısı gösterecek 15 yüzücüyü ise yarışmalara hazırlayacak.

Erken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni şampiyonlar yetiştirmek için yola çıktığını söyledi.

Amacının gençleri sporun içine çekmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu belirten Erken, "Şimdi 6 ilde havuz ayağını tamamladık. Çanakkale'deki finalde öğrencileri 18 Mart Üniversitesi tesislerinde bir hafta ağırlayacağız. Daha ileri serbest dalış eğitimlerini vereceğiz." diye konuştu.

Adana'da çok başarılı gençler çıktığını ve aralarında tatlı bir rekabettin oluştuğunu vurgulayan Erken, projeyi desteklediği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Gençlerin yolunu açmayı kendisine görev bildiğini dile getiren Erken, "Altı ilde toplam 150 öğrenciye serbest dalışı öğrettik. İleri seviyede gelişecek 15 öğrenciyi Çanakkale'de kampa alacağız. Yetenekli olanları da özel ilgiyle şampiyon haline getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Emrah Alak, iki gün süren etkinlik sürecinde serbest dalışı öğrendiğini belirtti.

Eğitimlerin çok keyifli geçtiğini ifaden eden Alak, "Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Suyu çok seviyorum. Çocukluğumdan beri suyun içindeyim. İleriye dönük kendimizi geliştirmek, ülkemize faydalı olmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Öğrencilerden Yusuf Atakan da eğitimlerde çok güzel tecrübeler kazandığını aktardı. Birgül Erken'e ve projeyi destekleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Atakan, "Bu iki günlük süreçte palet kullanmayı, nefesi doğru şekilde tutmayı ve nefes almayı öğrenmiş olduk. Bu tip projelerle topluma çok değerli sporcular yetiştirilecek. Serbest dalışın yaygınlaşacağına inanıyorum. Bu tip projelerin devamının gelmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Adana'da yetenek avına çıktı
Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Adana'da yetenek avına çıktı
Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Adana'da yetenek avına çıktı
Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Adana'da yetenek avına çıktı
Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Adana'da yetenek avına çıktı

YORUMLAR
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Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, gençlerin teşviki için 'ödül yönetmenliği' desteği istedi (2) Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, gençlerin teşviki için 'ödül yönetmenliği' desteği istedi (2) Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (4) Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (4)
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serbest dalış rekortmeni Birgül Erken, Adana'da yetenek avına çıktı - Son Dakika


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