Sercan Yıldırım: "Bursaspor'u bu hale getirenler utanın!" - Son Dakika
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Sercan Yıldırım: "Bursaspor'u bu hale getirenler utanın!"

15.05.2022 13:10
Sercan Yıldırım: "Bursaspor'u bu hale getirenler utanın!"

Bursaspor'un 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, "Bursaspor'u bu hale getirenler utanın!

Bursaspor'un 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, "Bursaspor'u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun" açıklamasında bulundu.

Spor Toto 1. Lig'den, TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da eski oyuncuların da sitemi devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın 2009-2010 sezonu Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Sercan Yıldırım, Bandırmaspor maçı sonrası küme düşen Bursaspor'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sercan, "Bursaspor'u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun. Yanlış transferler ve havaya giden paralar" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sercan Yıldırım: 'Bursaspor'u bu hale getirenler utanın!' - Son Dakika


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