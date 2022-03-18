Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu açıklandı

18.03.2022 09:59
Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu açıklandı

Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belli oldu.

Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona başkent Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, milli güreşçilere güvendiklerini belirterek, turnuvaya iyi hazırlandıklarını aktardı.

Geçen hafta Bulgaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi başarılar kazandıklarını hatırlatan Eroğlu, "Millilerimiz 20 madalya ile hem en çok kürsüye çıktığı turnuvaya imza attı hem de 3 ayrı kategoride kürsüde yer alırken, kadınlarda ilk kez Avrupa'da zirveye çıkarak şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Burada ter akıtan bütün sporcularıma, onların terini silen antrenörlerine, kondisyonerine ve görev alan herkese teşekkürü borç biliyorum. Bu işler ekip işidir, takım işidir. Biz takım ruhunu yeni yeni yakaladık. Bu işin sırrı çalışmak. Kendini ispat etmiş Avrupa, olimpiyat ve dünya şampiyonu olmuş kardeşlerim hiç durmuyor, hepsi el ele vermiş, yoğun bir tempo içerisinde. 23 yaş altındaki başarımızı burada da tekrarlamak, yine rekorlar kırmak istiyoruz, bu ekip bunu başarır. Bu gururu yaşatacak potansiyelimiz, kaliteli sporcularımız var."

"Değişim olmadan gelişim olmaz." diyen Eroğlu, "Güreşimizin ve ülkemizin geleceği adına bir taraftan tecrübeye, şampiyonluğa saygı duyacağız, diğer taraftan da madalya alamadığımız sıkletlerimizi değiştireceğiz. Türk güreşinin geleceği için gençlere yer açılması, onların elinden tutulup şans verilmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu şöyle:

Kadın milli takımı

Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Bedia Gün (55 kilo), Elvira Kamaloğlu (57 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Yağmur Çakmak (62 kilo), Aslı Tuğcu (65 kilo), Aslı Demir (68 kilo), Buse Çavuşoğlu (72 kilo), Yasemin Adar Yiğit (76 kilo)

Erkekler grekoromen stil

Emre Mutlu (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Ahmet Uyar (63 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo), Emre Başar (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Beytullah Kayışdağ (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo)

Erkekler serbest stil

Muhammet Karavuş (75 kilo), Süleyman Atlı (61 kilo), Recep Aktaş (65 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Soner Demirtaş (74 kilo), Muhammed Akdeniz (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Feyzullah Aktürk (92 kilo), Burak Şahin (97 kilo) Taha Akgül (125 kilo).

Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu açıklandı
Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu açıklandı
Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu açıklandı
Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu açıklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosu açıklandı - Son Dakika


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