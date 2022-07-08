Sergio Oliveira, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Sergio Oliveira, İstanbul'a geldi

08.07.2022 19:17

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Portekizli futbolcu Sergio Oliveira, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu çerçevede orta saha bölgesi için Porto'da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Oliveira daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Portekizli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşmeye imza atacak.

Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.

(Oğuzhan Ort - Yunus Kılıç - İHA)

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Kaynak: İHA

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