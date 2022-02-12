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Serik Belediyespor: 1-1 - Son Dakika

Serik Belediyespor: 1-1

12.02.2022 15:41
Serik Belediyespor: 1-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Önder Çalış (xx), Sinan Ertinğü (xx)BODRUMSPOR: Ali (xx) - Süleyman Özdamar (xxx), Üzeyir (xx), Onur (xxx), Erkan (x) (Dk. 26 Halil x) (Dk. 80 Burhan), Yekta (x) (Dk. 57 Celal x), Samet (xx), Bahadır (xx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Önder Çalış (xx), Sinan Ertinğü (xx)

BODRUMSPOR: Ali (xx) - Süleyman Özdamar (xxx), Üzeyir (xx), Onur (xxx), Erkan (x) (Dk. 26 Halil x) (Dk. 80 Burhan), Yekta (x) (Dk. 57 Celal x), Samet (xx), Bahadır (xx) (Dk. 57 Erdem x), Berk (xx), Süleyman Güneş (xx), Cenk (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: İsmail (xxx) - Mehmet (xx), Sezer (xx), Atakan (xx) (Dk. 66 Erdem x), Gökhan (xx), Onur Arıkan (xxx), Erdoğan (xx), Hasan (xx) (Dk. 74 Burak Sürmeli x), Çınar (xxx) (Dk 74 Ahmet x), Burak Göksel (xx), Furkan (xx) (Dk. 90 Fuat)

GOLLER: Dk. 39 Bahadır (Bodrumspor), Dk. 50 Furkan (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Onur, Süleyman Özdamar, Samet (Bodrumspor), Çınar, Atakan, Gökhan, Burak Sürmeli (Serik Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bodrumspor 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Serik Belediyespor'u konuk eden yeşil-beyazlılar rakibiyle evinde 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti. Bodrumspor 39'uncu dakikada Bahadır'ın golüyle öne geçti ve ilk devreye 1-0 üstün tamamladı. Konuk Serik Belediyespor 50'inci dakikada Furkan'ın golüyle Bodrumspor'a yanıt verdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve iki takım da hanelerine 1'er puanı yazdırdı.


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Süleyman Özdamar, Süleyman Güneş, Hisarcık, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Serik Belediyespor: 1-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Serik Belediyespor: 1-1 - Son Dakika
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