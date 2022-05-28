Serik Belediyespor'da yeni başkan İbrahim Şahin oldu - Son Dakika
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Serik Belediyespor'da yeni başkan İbrahim Şahin oldu

28.05.2022 11:07
Serik Belediyespor'da yeni başkan İbrahim Şahin oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'da kulüp başkanlığına İbrahim Şahin seçildi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor'da kulüp başkanlığına İbrahim Şahin seçildi.

Serik Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, geçmiş yönetimde başkanlık yapan Halil Deligöz'ün aday olmadığı seçime, İbrahim Şahin başkanlığındaki tek liste ile gidildi. Şahin, geçerli oyların tamamını alarak kulübün yeni başkanı oldu.

Şahin, seçimin ardından yaptığı konuşmada, birleştirici bir güç olmaya devam edeceklerini belirterek, spor, eğitimin yanı sıra farklı alanlarda güzel projelere imza atacaklarını söyledi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise, önümüzdeki sezon daha seyredilebilir bir takımın herkesin arzusu olduğunu dile getirdi.

İbrahim Şahin başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Mehmet Latif Fidan, Yunus Ergin, Selim Şişman, Yusuf Çelik, Uğur Karahan, Alper Yıldırım, Cengiz Doğan, İbrahim Altınay, Yusuf Yılmaz, Mustafa Kara, Ramazan Tepe, Ramazan Kurşun, Mustafa Kaya, Gökhan Gürler

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Şahin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serik Belediyespor'da yeni başkan İbrahim Şahin oldu - Son Dakika


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