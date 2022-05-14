Serkan Çayır: "Elazığspor'un kapanmasına izin vermedik" - Son Dakika
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Serkan Çayır: "Elazığspor'un kapanmasına izin vermedik"

14.05.2022 00:57
Serkan Çayır: "Elazığspor'un kapanmasına izin vermedik"

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "Elazığspor bizim marka değerimiz. Çok şükür izin vermedik, takım kapanmadı.

Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "Elazığspor bizim marka değerimiz. Çok şükür izin vermedik, takım kapanmadı. İnşallah yeni sezonda da hedefimiz 35 maça kadar yenilmezlik serisini götürmek" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikili averaj farkıyla kümede kalan ve 55 yıllık tarihiyle Türk futbolunda önemli bir yapı taşı olan Elazığspor, taraflı tarafsız her kesimin takdirini kazandı. Sezon başı yaşanan sahipsizlik ortamında takımın başkansız kalmasına gönlü razı olmayan ve yapılan kongreyle kulüp başkanı olan taraftar grubu lideri Serkan Çayır, takımının kümede kalmasıyla birlikte haklı gurur yaşıyor. Yıllarca Elazığspor'un peşinden koştuklarına vurgu yapan Elazığspor Başkanı Serkan Çayır, "Allah nasip etti çok sevdiğimiz takımımıza kulüp başkanı olduk. Belediye başkanımızın güveniyle, bitti kapandı denilen takımımızın başına geçtik. Transfer tahtamızı da açarak ligde kaldık çok şükür. Dile kolay transfer tahtasını açmak için 54 dosyayı geçtik. Eski yönetimlerin bıktırdığı isimlerdi bunlar. Paralarını ödememişlerdi yıllarca. Hepsine ödemeler de yaptık. Elazığspor'un şu an transfere engel 25 dosyası var. Son 10 maçta 10'da 10 yapacağız ve kümede kalacağız demiştim. Genç kardeşlerimizle ağabeylerini harmanladık. 2000-2001 yılındaki gibi bir aile ortamı vardı. Bu aile ortamı da başarıyı getirdi ve takımımız kümede kaldı" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Şehir takımlarının yaşaması gerektiğine vurgu yapan başkan Çayır, "Türk futbolunda köklü olarak Eskişehirspor, Kocaelispor ve biz kaldık. Neden kapansın bu koca camialar. Elazığspor bizim marka değerimiz. Çok şükür izin vermedik, takım kapanmadı. İnşallah yeni sezonda da hedefimiz 35 maça kadar yenilmezlik serisini götürmek. Hedefimiz inşallah şampiyonluk olacak ama herkesin taşın altına eline koyması lazım. Siyasilerimiz, STK'larımızla kenetlenirsek, 3, 2, 1 yaparız Allah'ın izniyle" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Transfer, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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