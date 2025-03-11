Şevval İlayda Tarhan Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şevval İlayda Tarhan Bronz Madalya Kazandı

Hırvatistan'da 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde Şevval İlayda bronz madalya elde etti.

11.03.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde bronz madalya elde etti.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Osijek kentindeki organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisi bronz madalya maçında Ukraynalı Olena Kostevych ile karşılaştı.

Müsabakayı 15-11 kazanan Şevval İlayda, bronz madalyanın sahibi oldu.

Dördüncü madalyası

Milli atıcı, böylece Hırvatistan'daki şampiyonada 4. madalyasını kazandı. 25 yaşındaki olimpiyat ikincisi Şevval İlayda Tarhan, 2 altın ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

Şevval İlayda, 10 metre havalı tabancada hem kadınlar hem de Yusuf Dikeç ile karışık takımda altın madalya almıştı.

Milli sporcu ayrıca Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı ile takım halinde bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Kaynak: AA

Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan, Son Dakika

Son Dakika Spor Şevval İlayda Tarhan Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

21:24 ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı
20:27 Suriye’de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Suriye'de YPG ile varılan anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
20:20 Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi Hepsi birden istifa etti Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti
19:41 Mansur Yavaş’ın açıklamasının ardından İBB’den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır... Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından İBB'den ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır...
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
09:19 Mertens’in neden oynamadığı ortaya çıktı Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
09:05 Devrim Kabacaoğlu ’Bahar’a veda ediyor Devrim Kabacaoğlu 'Bahar'a veda ediyor
09:05 Otomotiv piyasasında beklenen an geldi Otomotiv piyasasında beklenen an geldi
08:41 Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a olay sözler Ahmet Çakar'dan Okan Buruk'a olay sözler
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:35 Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum Zafer Algöz ödediği otopark ücretine isyan etti: Oha diyorum
08:31 Kanal D iddialı dizinin fişini çekti İşte final tarihi Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 22:17:49. #7.13#
SON DAKİKA: Şevval İlayda Tarhan Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.