Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı

08.06.2022 19:29
Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın sosyal medya hesabında yeğeniyle paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum geldi. Subaşı'nın kalpli gözler emojisi çok sayıda etkileşim aldı.

Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın sosyal medya paylaşımına Şeyma Subaşı'nın yaptığı yorum dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı

YORUMUNA BEĞENİ YAĞDI

İngiliz pilotun sosyal medyadan paylaştığı yeğeni ile birlikte olduğu video kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu yorumlarda biri ise Şeyma Subaşı'na aitti. Subaşı, Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli gözler emojisi bıraktı. Büyük ilgi gören yorum kısa sürede oldukça fazla etkileşim aldı.

Şeyma Subaşı'nın Lewis Hamilton'ın paylaşımına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı
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Lewis Hamilton, Şeyma Subaşı, Formula 1, Subaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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