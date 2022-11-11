Bir bu eksikti! Yıldız futbolcu için büyücüleri devreye sokuyorlar - Son Dakika
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Bir bu eksikti! Yıldız futbolcu için büyücüleri devreye sokuyorlar

11.11.2022 12:40
Bir bu eksikti! Yıldız futbolcu için büyücüleri devreye sokuyorlar

Sezon başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Senegalli star Sadio Mane, dünya kupasına sayılı günler kala sakatlandı. Senegalli yıldızın Dünya kupasına katılıp katılamayacağı gizemini korurken FİFA'dan gelen açıklama oldukça dikkat çekti.

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçta sakatlanan ve Dünya Kupası'nı kaçıracağı belirtilen Sadio Mane için flaş bir açıklama geldi. FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura, yıldız futbolcu için büyücüleri devreye sokacaklarını dile getirdi!

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlık geçiren Mane'nin, maçın ardından yapılan tetkiklerde tendonlarında bir sakatlık olduğu tespit edildi. L'Equipe'in haberine göre Dünya Kupası'nı kaçıracak olan Senegalli yıldız için ülkesinden de açıklama geldi.

"MUCİZELERE İHTİYACIMIZ VAR"

Europe 1'e konuşan FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura,"Büyücüleri devreye sokacağız. İşe yarar mı bilmiyorum ama onları yine de kullanacağız. Mucizelere ihtiyacımız var. Sadio Mane orada olmalı!" dedi.

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Futbolseverleri üzen sakatlık! Sadio Mane, Dünya Kupası'na katılamayacak Futbolseverleri üzen sakatlık! Sadio Mane, Dünya Kupası'na katılamayacak Senegalli Sadio Mane, Dünya Kupası'nı kaçırabilir Senegalli Sadio Mane, Dünya Kupası'nı kaçırabilir

sadio mane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir bu eksikti! Yıldız futbolcu için büyücüleri devreye sokuyorlar - Son Dakika


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