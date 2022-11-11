Bir bu eksikti! Yıldız futbolcu için büyücüleri devreye sokuyorlar

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçta sakatlanan ve Dünya Kupası'nı kaçıracağı belirtilen Sadio Mane için flaş bir açıklama geldi. FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura, yıldız futbolcu için büyücüleri devreye sokacaklarını dile getirdi!

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlık geçiren Mane'nin, maçın ardından yapılan tetkiklerde tendonlarında bir sakatlık olduğu tespit edildi. L'Equipe'in haberine göre Dünya Kupası'nı kaçıracak olan Senegalli yıldız için ülkesinden de açıklama geldi.

"MUCİZELERE İHTİYACIMIZ VAR"

Europe 1'e konuşan FIFA'nın Senegalli genel sekreteri Fatma Samoura,"Büyücüleri devreye sokacağız. İşe yarar mı bilmiyorum ama onları yine de kullanacağız. Mucizelere ihtiyacımız var. Sadio Mane orada olmalı!" dedi.