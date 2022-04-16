Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı

16.04.2022 15:38
Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından geçen sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen Bodrum Rallisi, bu sezon şampiyonanın açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştiriliyor. İlçede iki gün sürecek şampiyonaya 67 otomobilde 134 sporcu yarışıyor.

Yarımadanın tamamına yayılan yarışların ilk gününde pilotlar Yeniköy, Pınarlıbelen ve Güvercinlik etaplarında mücadele etti. Yarışlar sırasında sporcular yeşil ve mavinin tüm tonlarını barındıran etaplardan geçerken adrenalin dolu anlar yaşadı. Yarışları yerli ve yabancı tatilciler de ilgiyle izledi.

Şampiyona, yarın Cennet Koyu, Pedasa ve Çamarası etaplarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı
Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı
Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı
Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı

YORUMLAR
500
Yardımsever komiser Bodrum'da rallide yarıştı Yardımsever komiser Bodrum'da rallide yarıştı BODRUM'DA RALLİ HEYECANI SEREMONİYLE BAŞLADI BODRUM'DA RALLİ HEYECANI SEREMONİYLE BAŞLADI

Türkiye, Bodrum, Shell, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:51 ASAP Rocky hamile sevgilisi Rihanna'yı Amina Muaddi ile aldattı mı? İddialara ilk ağızdan yanıt geldi!
15:48 Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı
15:31 Bilecik Belediyesi'nin yeni başkan vekili makam odasından Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kaldırdı: Eski başkan tepki gösterdi
15:21 Pazarda taze fasulyenin yanına yaklaşmak cesaret işi: Kilosu 45 TL
15:08 MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! "Zamlar milletin belini büküyor" dediği için ihracı isteniyordu
15:07 Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti
15:02 22 gündür yaşam savaşı veriyordu: Kahramankazan'da servisin çarptığı küçük Sude yaşamını yitirdi
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin konuştu: İşler gayet iyi gidiyor, isteyen herkesin çalışacak işi vardır!
14:57 HDP'li Buldan'dan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açılan kapatma davasına tepki: Bütün kadınları hedef alıyor!
14:47 Kağıt toplayıcısı anne, iki çöp konteynerinin arasına salıncak kurdu: Küçük kızın mutlu anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 16:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement