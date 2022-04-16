Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı - Son Dakika

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından geçen sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen Bodrum Rallisi, bu sezon şampiyonanın açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştiriliyor. İlçede iki gün sürecek şampiyonaya 67 otomobilde 134 sporcu yarışıyor.

Yarımadanın tamamına yayılan yarışların ilk gününde pilotlar Yeniköy, Pınarlıbelen ve Güvercinlik etaplarında mücadele etti. Yarışlar sırasında sporcular yeşil ve mavinin tüm tonlarını barındıran etaplardan geçerken adrenalin dolu anlar yaşadı. Yarışları yerli ve yabancı tatilciler de ilgiyle izledi.

Şampiyona, yarın Cennet Koyu, Pedasa ve Çamarası etaplarının ardından ödül töreniyle sona erecek.