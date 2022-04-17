Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı sona erdi - Son Dakika
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Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı sona erdi

17.04.2022 19:08
Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı Bodrum Rallisi'nde Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibi birinci oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı Bodrum Rallisi'nde Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibi birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ve Karya Otomobil Spor Kulübünce desteklenen Bodrum Rallisi'nde 67 otomobilde 134 sporcu yarıştı.

İlçede 15-17 Nisan'da gerçekleştirilen organizasyonda yarışlar, Bodrum Yarımadası'nın farklı noktalarındaki 6 etapta yapıldı. Pilotlar, yeşil ve mavinin birleştiği özel etaplarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışın sonunda genel klasmanda Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz birinci, Cem Alakoç-Emir Şahin ikinci, Ali Türkkan-Burak Erdener de üçüncü oldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile organizasyon görevlilerince kupaları verildi.

Bodrum'da yaşayan son sünger avcısı olarak bilinen "Aksona" lakaplı Mehmet Baş da denizciler anısına sporculara, sünger hediye etti.

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Türkiye, Bodrum, Shell, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı sona erdi - Son Dakika


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