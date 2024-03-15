Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

15.03.2024 23:15  Güncelleme: 23:16
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Siltaş Yapı Pendikspor'un yardımcı antrenörü Eren Şafak, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İstanbul temsilcisinde cezası nedeniyle kulübede yer alamayan teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yerine basın toplantısına Eren Şafak katıldı.

Zor ve stresli bir maç oynadıklarını belirten Şafak, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Müsabakaya çok iyi başladık. Oyuna hakim olduk. İlk yarının sonuna kadar tempomuz devam etti. Rakibe çok fazla alan vermedik. Golü 90+7. dakikada attık. Bu goller takımı daha da birleştirir. İnşallah sonraki süreçte daha bütün olacağız." şeklinde konuştu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arayı iyi değerlendireceklerini kaydeden Eren Şafak, "Camia olarak bu ligde kalmayı istiyoruz. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Oyuncularımız çok güzel bir karakter ortaya koydular." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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