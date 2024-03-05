Simona Halep'in doping cezası 9 aya düşürüldü

CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, Keşan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti. Helvacıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özcan'a teşekkür etti, seçimlerde başarılar diledi. Özcan da yaklaşan seçimlerde hayırlı olmasını dileyerek Helvacıoğlu'na başarılar diledi. Ziyarette, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır da yer aldı.