Simülasyonla öğrendiği ralli yarışlarında kıyasıya mücadele ediyor - Son Dakika
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Simülasyonla öğrendiği ralli yarışlarında kıyasıya mücadele ediyor

16.04.2022 12:39
Simülasyonla öğrendiği ralli yarışlarında kıyasıya mücadele ediyor

İşletme Mühendisliği mezunu 23 yaşındaki Kaan Sarpkaya, simülasyonla öğrendiği ralli yarışlarında kıyasıya mücadele ediyor.

İşletme Mühendisliği mezunu 23 yaşındaki Kaan Sarpkaya, simülasyonla öğrendiği ralli yarışlarında kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Zorlu etapların yer aldığı ve iki gün sürecek şampiyonada 67 araçta 134 pilot ve kopilot yarışıyor.

Wofdex & GP Garage sponsorluğunda yarışan Kaan Sarpkaya ve Soner Tamer de şampiyonanın iddialı pilotları arasında. Kaan Sarpkaya ralli pilotluğunu e-spor simülasyonları ile öğrendiğini ifade etti.

Sarpkaya, AA muhabirine, yaklaşık dört yıldır motor sporlarının içinde olduğunu ve aktif olarak yarıştığını söyledi. Bu yılda hem Türkiye Şampiyonası'nda hem de Avrupa Ralli Kupası Şampiyonası'nda yarışacağını belirten Sarpkaya, bu sezon 12 yarışmaya katılacaklarını uzun bir sezonun kendilerini beklediğini söyledi.

Sarpkaya, 2018'de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 25 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla 'TOSFED Yıldızını Arıyor' yarışmasına katıldığını, burada 3'üncü olduğunu, profesyonel ralli pilotluğu kariyerinin bundan sonra başladığını ifade etti.

Sezonun ilk yarışı olan Bodrum Rallisi'nde de heyecanla yarışacaklarını anlatan Sarpkaya, "Ben motor sporlarına başlarken kendimi simülasyonlarla eğittim. Bu yarışa hazırlanırken de bol bol similatörlerde antrenman yaptım. Bunun dışında kopilotum Soner Tamer ile uzun test seansları geçirdik. Geçen yıllarda tam sezon olarak aktif yarışmasam da her zaman kendimizi yarışa hazır tuttuk. Hedefim Soner Tamer ile tekrardan çok iyi bir ritim yakalamak. Yeni bineceğimiz araca çok iyi şekilde alışmak ve kilometre kilometre hızlanmak. Daha sonra hızımızı Avrupa sahnesinde çok iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Dünya şampiyonasında yarışmak hedefimiz." diye konuştu.

Kopilot Soner Tamer de beraber mücadele edeceklerini belirterek, "Kaan ile daha önce de beraber yarışmıştık. Yarıştan önce de belli zamanlarda bir araya gelerek çalıştık. Belli yarışların programlarını çalışarak sezona hazırlandık. Bizim için uzun ve yoğun bir sezon olacak. İyi hazırlandık, iddialıyız." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye, Bodrum, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Simülasyonla öğrendiği ralli yarışlarında kıyasıya mücadele ediyor - Son Dakika


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