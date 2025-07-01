Sinner İkinci Tura Yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ikinci tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner, aynı ülkeden Luca Nardi'yi 6-4 6-3, 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Erkeklerde 11 numaralı seribaşı Avustralyalı tenisçi Alexde Minaur ise İspanyol raket Roberto Carballes Baena'yı 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Dünya 126 numarası Gürcü Nikoloz Basilashvili ise 7 numaralı seribaşı İtalyan raket Lorenzo Musetti'yi 6-2, 4-6, 7-5 ve 6-1 setlerle 3-1 yenerek ikinci tura çıkarken Musetti, turnuvaya erken veda etti.

Tek kadınlarda ise dünya 116 numarası Elisabetta Cocciaretto, 3 numaralı seribaşı ABD'li raket Jessica Pegula'yı 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek rakibini ilk turda turnuva dışında bıraktı.