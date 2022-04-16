Şırnak'ta, kadın futbol takımının 1. Lig'e yükselmesinin sevinci yaşanıyor - Son Dakika
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Şırnak'ta, kadın futbol takımının 1. Lig'e yükselmesinin sevinci yaşanıyor

16.04.2022 15:48
Şırnak'ta, kadın futbol takımının 1. Lig'e yükselmesinin sevinci yaşanıyor

Şırnak Nuhspor Kadın Futbol Takımı, yer aldığı 2. Lig A Grubu 9. hafta maçında sahasında Gazikent takımını yenerek, 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Şırnak Nuhspor Kadın Futbol Takımı, yer aldığı 2. Lig A Grubu 9. hafta maçında sahasında Gazikent takımını yenerek, 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Şırnak Şehir Stadı'ndaki maçta, Gaziantep Gazikent Kadın Futbol Takımı ile karşılaşan Şırnak Nuhspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyen Şırnak Nuhspor, 1. Lig'e çıkmanın sevincini yaşadı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Nuhspor'un her zaman yanında olduklarını belirterek, "Siz de bunun karşılığını verdiniz, öncelikle bir takım oldunuz, Şırnak ilimizi temsil ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da son yıllarda huzurun tesisi ile sportif başarıların arttığını belirtti. Kadın futbol takımına sponsor olarak destek verdiklerini aktaran Yarka, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz hepsi bizim için önemli. Özellikle kız çocuğu oldu mu ayrı bir değeri vardır. Bugün tarihte bir ilk, Şırnak Nuh Spor Kadın Futbol Takımı, 1. Lig'e çıktı. Takımı tebrik ediyorum. Sizlere desteklerimiz devam edecek. Şırnak Yaşam Parkı'nı düzenleyip, kulübümüze tahsis edeceğiz. Kendi tesisleri olarak kullanacaklar."

Yarka, sporculara şampiyonluk primini vereceklerini de bildirdi.

Kulüp Başkanı Emin Yürek ise ilk günden bu yana takıma desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.

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Ali Hamza Pehlivan, Gaziantep, Futbol, Şırnak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şırnak'ta, kadın futbol takımının 1. Lig'e yükselmesinin sevinci yaşanıyor - Son Dakika


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