Şırnak'ta Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası olan Cudi Cup başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle 16-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası başladı.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Cudi Dağı manzaralı 2'si kapalı, 4'ü açık, 6 tenis kortunda müsabakalar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığın himayesinde, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ve Türkiye Tenis Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cudi Cup'ta 44 erkek, 37 kadın olmak üzere 9 ülkeden 81 sporcu mücadele ediyor. Türkiye, Rusya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan, İngiltere ve Litvanya'dan sporcular şampiyonluk için korta çıkarken, mücadeleler 7 gün sürecek.

İstanbul'dan turnuvaya katılan Defne Türkoğlu, "Doğuya ilk defa geliyorum, Şırnak'ı çok beğendim. Düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası alanı çok güzel. Gençlik şöleni ve bölgede yapılan Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvasını çok beğendim" dedi. - ŞIRNAK