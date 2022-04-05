Türkiye Okullar Gençler Kick Boks Şampiyonası Sivas'ta başladı - Son Dakika

Türkiye Okullar Gençler Kick Boks Şampiyonası Sivas'ta başladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın seremonisinde konuşan Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Sivas'ın güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Sivas'ta ulusal düzeyde turnuvalar düzenlediğini belirten Öztürk, "Sivas'ımız Türk medeniyetinin şaheserlerinin olduğu, Türk kimliğinin Anadolu'ya mührünün basıldığı nadir şehirlerden biri. Bu şehrimizde sizleri ağırlamak bizler için çok büyük mutluluk." dedi.

Turnuvanın kazasız tamamlanmasını temenni eden Öztürk, "Şimdiden tüm sporcularımızı kutluyorum. Sizlerin sporla uğraşması, spora yönelik bu hevesi, heyecanı bizleri de mutlu etmekte. Her gencimizin bir spora meyletmesini arzu ediyoruz. Onun için burada derece almaktan ziyade bu heyecanı yaşamak, Sivas'ı yaşamak birbirinizle takım ruhu içerisinde müsabakaları yapmanız hepimiz için çok daha önemli ve kıymetli." diye konuştu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

Ev sahipliğinden dolayı Sivaslılara teşekkür eden Kayıcı, "Turnuvanın buraya verilmesinde başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz olmak üzere mahiyetinde çalışan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir turnuva geçirmenizi temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da turnuvanın Sivas'ta gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

81 ilden 800 sporcunun katıldığı şampiyona 7 Nisan'da sona erecek.